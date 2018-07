Paper destacat del CN Minorisa en 'beach polo' a Empuriabrava

?El CN Minorisa va presentar dos equips al torneig d'Empuriabrava de beach polo. Les dues formacions van accedir a les semifinals però els va tocar jugar entre ells; per això van decidir unir forces i fer un sol conjunt per a la final, en la qual van perdre per 8 a 6 davant els veterans del CN Olot. En el CN Minorisa van jugar I. Prieto, X. Falla, A. Casasayas, L. Muns, A. Bisbal, K. Muñoz, R. Ruiz, I. Ruiz, Ll. Villaró, M. Bisbal, O. Muns, O. Prat i D. Calvo. D'aquesta manera, els waterpolistes manresans tancaven una temporada molt positiva, i ara esperen nous reptes per a la propera.