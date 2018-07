Soler, Gutiérrez, Magem, Farell i Arco han lluït amb Catalunya

L'estiu no para per a alguns jugadors dels equips inferiors del Bàsquet Manresa que estan en diferents dinàmiques de seleccions, ja sigui de la FEB o de la FCBQ. Diferents jugadors de l'entitat manresana han participat en dos tornejos de les seves respectives categories com a preparació per a la temporada vinent de la selecció catalana infantil masculina i la selecció catalana cadet masculina. Es tracta del Torneig Infantil de Seleccions Autonòmiques de Sagunt, on el combinat català sub-13, amb el jugador manresà Lluís Soler, va perdre a les semifinals contra Aragó (50-60) i va guanyar el partit pel tercer lloc contra l'Occitània (64-56).

En l'altre torneig, que es disputava a Saragossa, l'equip cadet masculí sub-15, amb quatre jugadors del Bàsquet Manresa, Gerard Gutiérrez, Xavier Magem, Bernat Farell i Alfons Arco, van demostrar molta superioritat durant tot el campionat i en la final van superar les Illes Balears per 81-53.