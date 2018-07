Arthur: «Xavi i Iniesta són un mirall i una referència»

El migcampista Arthur Melo, que ahir va ser presentat com a nou jugador del Barça, va admetre que els exblaugrana Xavi Hernández i Andrés Iniesta són dos dels seus referents futbolístics, però que no l'afectaran les comparacions amb els dos jugadors formats al planter barcelonista.

«Mai no he amagat la passió que sento per aquests dos jugadors, i que em comparin amb ells, és fantàstic, però això no m'afectarà. Els tinc com a mirall, són una referència per a mi, persones que han fet història en el club. Però jo sóc Arthur, tinc una llarga carrera per endavant i he de demostrar a tothom per què sóc aquí. Treballaré per acostar-me a ells el màxim possible», va manifestar durant la roda de premsa.

El brasiler va signar a la llotja del Camp Nou el contracte que el lligarà al Barça durant sis temporades, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. I, a continuació, va ser presentat en societat pel president del club, Josep Maria Bartomeu, a la platea de la primera grada de tribuna de l'estadi. «Estem molt contents que un jugador jove (el mes que ve farà 22 anys), amb talent i una projecció tan important vingui al Barça amb aquesta ambició», va destacar Bartomeu, abans de recordar que Arthur és el 39è brasiler que vesteix la samarreta blaugrana.



Uns 200 espectadors

Malgrat que el club havia anunciat que la presentació no seria oberta al públic, al·legant obres a l'estadi, uns 200 turistes van accedir a la tercera grada de tribuna per veure en acció el jugador, que va abanadonar la gespa per comparèixer davant els mitjans de comunicació a l'Auditori 1899.

«Estic molt feliç de poder portar la samarreta del Barça. És un estil de joc que he estat seguint des de nen, sempre amb la pilota al peu, pensant que m'agradaria jugar aquí algun dia», va assegurar Arthur, assegut entre el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, que va donar els detalls de l'operació (30 milions d'euros fixos, més 9 més de variables per al Gremio de Porto Alegre), i el secretari tècnic, Éric Abidal, que va explicar per què han avançat el seu fitxatge.

«Per a la seva adaptació, era millor que comencés la pretemporada amb nosaltres que no que arribés el gener», va indicar Abidal, que s'ha desfet en elogis cap a Arthur. «És un jugador impressionant tècnicament, en la lectura de les passades, en la visió de joc, en el control i protecció de la pilota. Un jugador jove però amb projecció. L'hem fitxat perquè sabem que el seu perfil encaixarà molt bé aquí».

El migcapmista brasiler també reconeixia que és un futbolista amb l'ADN Barça: «És veritat, tinc aquestes característiques i poder venir a un equip com el Barcelona és fantàstic per a mi, perquè gaudiré al costat de grans jugadors, de grans figures. Aquest sempre ha estat el meu somni».

El consell d'altres brasilers que han jugat al Camp Nou també el van ajudar a decidir-se. «Vaig parlar amb Paulinho, Countinho, Neymar... i tots em van dir el mateix: que aquesta és una ciutat meravellosa, amb bon clima, una cultura molt fàcil i un gran club amb el qual és molt fàcil treballar», va resumir el nou jugador blaugrana.