El club fa oficial Lenglet i Abidal repassa el mercat

El central francès Clément Lenglet vestirà la samarreta del Barça les pròximes cinc temporades, després que el club blaugrana pagués ahir la seva clàusula de rescissió al Sevilla. Segons va detallar el Barça, el cost de l'operació, davant la negativa del Sevilla a negociar un traspàs, és de 35,9 milions d'euros, i el jugador, que serà presentat avui, tindrà una clàusula de 300 milions d'euros.

Hores abans d'aquest anunci, el secretari tècnic barcelonista, Éric Abidal, repassava l'actualitat del mercat de fitxatges del Barça. Primer, va parlar de la negativa d'Antoine Griezmann a deixar l'Atlètic de Madrid: «És veritat que un jugador que no és nostre va dir que no volia venir, i seguim estudiant el mercat». I no es va mullar respecte a altres possibles fitxatges: «De moment, tenim Arthur, la resta de jugadors es queden a nivell intern».

Pel fa a Paulinho, fitxat de nou pel seu anterior club, el Guangzhou xinès, Abidal va recalcar que és «molt bona oportunitat econòmica». «Però per això el jugador ha de prendre la decisió», va aclarir. Per suplir la sortida del migcampista brasiler i sobretot de l'excapità Andrés Iniesta, el francès va remarcar que segueixen atents al mercat però que, amb Arthur a l'equip, ho fan sense urgències: «Cal seguir treballant, però tenim una bona plantilla, venim d'un any amb un doblet i no sé si cal canviar gaire coses».



Prudent amb les sortides

Abidal va explicar que tot marxa segons el previst pel que fa a les entrades i les sortides. «Els jugadors han de prendre decisions. Si tot quadra, hi haurà sortides, però respectem a tots els jugadors que són aquí; tenen contracte i crec que estan contents», va indicar l'exjugador francès.

Finalment, Abidal va eludir parlar de la polèmica generada per les informacions que parlaven d'una suposada compra il·legal del fetge que li va ser trasplantat. «No és el moment de parlar d'aquest tema, tot el que havia de dir ho vaig fer a les xarxes socials. El meu discurs sempre serà aquest, i no canviarà mai».