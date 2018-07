Lenglet: «Vull guanyar títols i jugar el màxim possible al Barça»

El futbolista francès Clément Lenglet, recent fitxatge del FC Barcelona per a les pròximes cinc temporades i que arriba procedent del Sevilla FC, va declarar a la seva arribada que té el desig de "guanyar títols i jugar el màxim possible" en el conjunt blaugrana .

"Estic molt content, és un honor per a mi. Estic orgullós de vestir aquesta samarreta. Vull guanyar títols i jugar el màxim possible per créixer com a futbolista. Vull gaudir d'aquesta oportunitat", afirma en declaracions als mitjans oficials del club culer.

El defensa manifesta que donarà "el màxim" per acontentar la seva nova afició. "És un somni. I ara puc fer-lo realitat, estic molt content de poder viure aquests moments. Vaig a donar el màxim i treballar molt perquè la gent estigui contenta", sentenciava.

Segons detalla l'entitat barcelonista, el cost de la clàusula de rescissió i de l'operació, davant la negativa del Sevilla a negociar un traspàs, ha estat de 35,9 milions d'euros, i el jugador tindrà ara una clàusula de 300 milions d'euros al Barça.

Lenglet, central que reforçarà una zona del camp en la qual ja hi ha seu compatriota Samuel Umtiti i el català Gerard Piqué com aparents titulars, signa un contracte de cinc temporades, fins al 30 de juny de 2023.