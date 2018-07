Pedrosa anuncia que plega perquè «no visc la competició amb intensitat»

El pilot vallesà Dani Pedrosa va confirmar ahir que es retirarà a final de l'actual temporada, una decisió «molt difícil de prendre» a la qual ha arribat perquè ja no viu la competició «com abans», tot i que tenia ofertes per continuar competint a MotoGP.

Segons va explicar, «aquest és l'esport que estimo, però, tot i tenir bones oportunitats per seguir competint, sento que no visc la competició amb la mateixa intensitat que abans i ara tinc altres prioritats». Pedrosa ho va dir a Sachsenring, en la prèvia del Gran Premi d'Alemanya.

Fent un resum de la seva trajectòria, «puc dir que ha estat molt millor del que esperava i estic molt orgullós de tot el que he fet per a aquest esport». Va reconèixer que l'oportunitat que se li presentava amb l'equip satèl·lit de Yamaha «era bona» però que vol «ser honest amb mi mateix». També va admetre que les lesions han pogut accelerar el procés de retirada i que li hauria agradat «tenir un físic una mica més robust per aguantar millor els impactes».

Sobre el seu punt negre, no haver pogut guanyar mai el Mundial de MotoGP, Pedrosa va assegurar que havia estat un fet «circumstancial» i va obrir les portes a continuar lligat al motociclisme des d'una altra vessant durant els propers anys.