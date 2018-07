?La selecció catalana cadet va disputar el darrer cap de setmana un torneig a Saragossa amb la presència de quatre jugadors del Bàsquet Manresa: Gerard Gutiérrez (9), Xavier Magem (12), Bernat Farell (el primer per l'esquerra de la fila superior) i Alfons Arco (10). Catalunya va derrotar València per 71-53 i va proclamar-se campionar en vèncer les Illes Balears per 81-53.