Santpedor recupera avui la Nit de l'Esport que s'havia de fer a l'octubre

La plaça Gran de Santpedor acull aquest vespre la catorzena edició de la Nit de l'Esport Santpedorenc. Es tracta d'un homenatge als millors esportistes i entitats esportives que s'havia de fer el 5 d'octubre passat però que es va haver d'ajornar pel moment polític que vivia el país, just després del referèndum.

En aquesta edició, la regidoria d'Esports entregarà una desena de premis en tres categories diferents: esport individual, esport en equip i reconeixements especials.

La festa de l'esport de Santpedor començarà a les sis de la tarda, moment en què ja hi haurà instal·lats jocs infantils a la plaça. A les vuit del vespre s'encetarà l'acte formal de reconeixement als esportistes.

La regidora d'Esports, Núria Barba, va explicar que enguany hi ha més premiats que en altres edicions perquè es vol retre un homenatge a esportistes i entitats que, tant l'any passat com aquest, han tingut un paper destacat gràcies a diversos aspectes. Els que es tindran en compte seran el treball, el bon joc i també la rèplica dels valors de l'esport, que han deixat el poble de Santpedor en una bona posició allà on han anat a competir en el decurs dels darrers mesos. Així, hi ha premis especials de reconeixement de trajectòries i també el de Joc Net.

De tota manera, com ha passat en les tretze edicions passades de la Nit de l'Esport Santpedorenc, es vol que totes les entitats que duen el nom del poble siguin reconegudes ja que, cadascuna des de la seva posició, el donen a conèixer allà on van en el decurs de les seves activitats i és el que vol premiar l'acte.