?El secretari tècnic del Barça, Éric Abidal, va deixar clar que estan «satisfets» amb el colombià Yerry Mina, a qui no va garantir la titularitat. «Sabent que són en un gran club, tots volen jugar i no poden jugar tots. Cal treballar fort. Però jo no puc decidir per l'entrenador, no faig l'onze titular. Estem satisfets amb Mina, va fer un gran Mundial i tornarà perquè confiem en ell», va dir Abidal.