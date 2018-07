El Campus Rafa Martínez, d'Artés, tanca avui i supera els seus rècords

L'onzena edició del Campus Rafa Martínez, d'Artés, ha consolidat la seva proposta com una de les més acceptades de la Catalunya Central durant el mes de juliol. Un total de 250 nois i noies, 125 per torn, 50 dels quals interns per a cadascuna de les setmnes, han passat aquests dies per les instal·lacions de la vila bagenca per tal de perfeccionar la seva tècnica de la mà de professionals.

Segons el director del campus, Martín Momotiuk, «les places es van omplir de manera molt ràpida, fins i tot abans de la presentació, i hi havia llista d'espera. No volem sobrepassar aquestes xifres perquè ja serien per damunt de la nostra capacitat i volem primar la qualitat en el tracte». En aquest sentit, «l'única banda per la qual podríem créixer és la d'interns, que podrien arribar a ser seixanta per torn, però no més».

A part de les visites de jugadors i tècnics populars, com Jaume Ponsarnau, Joan Peñarroya, Román Montañez, Alberto Abalde o Pierre Oriola, una de les novetats han estat les sessions de xerrades de professionals d'altres especialitats com ara la nutrició. Momotiuk destaca també «el paper que juga Rafa Martínez en tot això. Es troba en pocs llocs que algú s'impliqui tant, tot i que aquest any no ho ha pogut fer tant com voldria per culpa de la lesió». També ressalta el paper del CB Artés a l'hora de col·laborar durant aquestes dues setmanes, i també destaca «el fet que el 80% que hi participem hi som des del primer any, la qual cosa es nota a l'hora de preparar cada edició, estiu rere estiu.