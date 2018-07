Els Manresa Drac's obtenen el campionat de Catalunya de 'slowpitch'

Els BC Manresa Drac's van assolir el primer títol de slowpitch de la seva història en guanyar el Campionat de Catalunya i completar una excel·lent temporada. Es tracta d'una especialitat del beisbol en què el llançador ha de donar un arc a la bola que frena la seva velocitat respecte de la pràctica convencional d'aquest esport.

Aquesta temporada, la lliga de slowpitch va tenir la participació de cinc equips catalans. A més dels Drac's, van jugar el CBS Barcino, el CB Barcelona, el CBS Gavà Swingfathers i l'Hèrcules de l'Hospitalet, que va ser el campió de l'edició del 2017. En tota, s'han disputat sis jornades en la modalitat de tots contra tots.



Diversos triangulars

Cadascuna de les jornades de lliga estaven formades per diversos equips en un mateix camp, en què se solien disputar triangulars. Ja des dels primers partits, el BC Drac's va mostrar-se com un dels conjunts forts, ja que va superar el CB Barcelona en un doble partit a la primera jornada. Aquesta va ser la tendència dominant en el decurs del campionat, en què els Drac's no cedien i seguien a un bon nivell. No va ser fins a la quarta jornada que no es van trobar amb un partit que no va finalitzar amb victòria, va ser un empat a 7 contra el CB Barcelona. Va ser l'única taca en tot el campionat.



El segon, a quatre triomfs

Darrere dels Drac's, la resta de competidors van quedar a força distància. Així, l'Hèrcules va quedar a quatre partits de diferència, amb vuit victòries i quatre derrotes. La tercera posició va ser per als Swingfathers (6-6) i darrere, el CB Barcelona (3-1-8) i el Barcino (1-11). Era la tercera edició en què es disputava aquesta lliga de slowpitch.