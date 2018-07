El Mundial de Qatar, del 21 de novembre al 18 de desembre

El president de la FIFA, Gianni Infantino, va confirmar ahir que el Mundial de Qatar es disputarà entre el 21 de novembre i el 18 de desembre del 2022. D'aquesta manera, per primera vegada el torneig no es farà a l'estiu, tot i que encara no va revelar si el jugaran 32 o 48 seleccions.

«Les dates del Mundial estan tancades. Les lligues estan informades i hauran d'adaptar els seus calendaris. Al final, és la decisió correcta, no es pot jugar el juny i juliol; el novembre i desembre els jugadors estaran ben preparats, perquè gairebé és el principi de la temporada», va explicar Infantino.