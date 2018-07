?El Manresa FS va anunciar ahir que comptarà amb l'ala-tanca Nil Roijals (dreta) per a la temporada vinent. Procedeix del Sant Esteve Sesrovires, conjunt amb el qual va assolir 22 gols la passada temporada en una mitjana de 35 minuts per partit. Actua d'ala-tanca i des dels quatre anys ha jugat sempre a futbol sala. Es va iniciar a l'Esparreguera, on va militar fins que es va incorporar a l'Olesa i, després, al Sant Esteve, on ha estat dos anys.