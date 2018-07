Bèlgica passa a la història guiada per Robert Martínez i obté el tercer lloc

La selecció de Bèlgica va adjudicar-se la tercera posició del Mundial de Rússia després de superar per 2-0 Anglaterra en la final de consolació disputada a l'estadi de Sant Petersburg davant de 64.406 espectadors. Un gol de Meunier a l'inici del partit i un altre de Hazard en el tram final van ser suficient per al conjunt belga, guiat pel balaguerí Robert Martínez, per fer història i superar la seva millor posició en un Mundial, que era un quart lloc al de Mèxic, el 1986.

Bèlgica i Anglaterra van veure's les cares per segon cop en aquesta copa del món, després de l'últim partit de la fase de grup on els Diables Vermells, gràcies a un solitari gol d'Adnan Januzaj, van imposar-se en un partit on cap conjunt volia guanyar. Ahir, però, l'escenari era un enfrontament de final de consolació. El conjunt de Robert Martínez va dominar en una primera meitat molt relaxada. El gol solitari de Meunier va ser el més destacat d'aquesta primera meitat. A la represa i gràcies a Hazard, Bèlgica no va patir complicacions davant d'una Anglaterra totalment abatuda després de la desfeta amb Croàcia.