Gaby Cairo entrenarà l'aleví i el sènior femení del CH Navarcles

Gaby Cairo va ratificar i ampliar el seu compromís amb la revitalització de l'hoquei patins navarclí i, dijous, va acceptar la proposta de la junta presidida per Òscar Rodríguez per entrenar i dirigir, la propera temporada, el recuperat sènior femení del Club Hoquei Navarcles, que jugarà a Segona Catalana, i l'equip aleví. El CH Navarcles tindrà un tercer equip federat, de categoria prebenjamina, entrenat per Marta Martínez.

La plantilla del femení de l'entitat compta, a hores d'ara, amb les següents jugadores: Maria Sotillo, Xènia Santamaria, Marta Martínez, Núria Ferrer i Marta Sánchez, a més de la portera Judit Benet. Alhora, Cairo oferirà el seu programa setmanal de tecnificació.