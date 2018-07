Izan Cubillas aconsegueix un altre títol estatal júnior

El nedador manresà del CN Mataró Izan Cubillas va aconseguir ahir la medalla d'or en la prova dels 400 metres lliures, en la categoria júnior, dels estatals que s'acaben avui a la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. D'aquesta manera, Cubillas afegeix aquest or al que ja va aconseguir en la cursa dels 400 metres estils en què, a més, va quedar cinquè de la prova absoluta.

Cubillas va guanyar amb molta solvència i un temps de 3.58.59, amb més de dos segons d'avantatge sobre el segon classificat, Jorge García Moreno, del CN Las Escuevas (4.00.87) i més de quatre respecte del tercer, Pablo Cordero, del Fuengirola (4.02.77). El temps de Cubillas en la final júnior li hauria servit per ser vuitè en la prova sènior, que es va nedar tot seguit.

En aquesta, el manresà Arnau Rovira no va poder quedar prop del podi i va ser sisè, amb un temps de 3.56.54, a més de dos segons de la tercera posició. El nedador del Sant Andreu tampoc no va formar part del relleu 4x100 de contrarellotge que es va fer a continuació, en què el seu equip va quedar en segon lloc. En els 400 metres, la victòria va correspondre a l'internacional del CN Sabadell Marc Sánchez, amb un temps de 3.53.63.



Bronze per al CN Minorisa

L'altra alegria de la tarda va arribar en la prova dels 200 metres esquena en la categoria juvenil, de menys de 17 anys. La nedadora del CN Minorisa Berta Martínez hi va aconseguir la medalla de bronze, amb un temps de 2.23.66. Només va ser superada per la guanyadora, Carlota Rodríguez, del Fuengirola (2.21.69) i per Laura Navas, de l'Inacua de Màlaga (2.22.62).

En la mateixa distància i especialitat, tot i que en la categoria absoluta, la manresana del CN Barcelona Mireia Pradell no va poder accedir a la final A i es va haver de conformar amb ser tercera de la de consolació, amb un temps de 2.22.16. Pradell ha sumat dues medalles de bronze, en 50 i 100 esquena, en els campionats.

Respecte de les actuacions més destacades de la resta de la jornada, la igualadina Laura Rodríguez va ser setena en la prova oberta dels 800 metres lliures, amb registre de 9.00.03 i el seu company Àlex Varea va quedar sisè en la competició júnior dels 200 metres braça, amb un temps de 2.25.52. Els campionats s'acaben avui.