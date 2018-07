Kerber guanya el seu primer Wimbledon contra una desdibuixada Serena

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el seu primer títol de Wimbledon, tercer Gran Eslam de la temporada, després de doblegar l'estatunidenca Serena Williams per un doble 6-3 en una final que ha durat 1 hora i 5 minuts a la pista central d'All England Club.

Kerber, cap de sèrie número 11 sobre la gespa londinenca, es va treure d'aquesta manera l'espina després de perdre la final del 2016 precisament davant la petita de les germanes Williams. Amb aquest Gran Eslam la tennista alemanya ja en suma tres a la seva carrera professional després de conquistar fa dos anys l'Obert d'Australia i l'US Open. Kerber tan sols va tenir cinc errors no forçats davant dels 24 de Serena, va trencar el servei inaugural i va consolidar-lo sense massa problemes (2-0) en agafar un avantatge que ràpidament l'estatunidenca va remontar fins al 2-3. Williams va cedir els seus dos serveis a l'alemanya, qui va sentenciar el primer set amb el definitiu 6-3.

El segon set va ser més tranquil per a Kerber, va adjudicar-se tots els seus serveis, sense concedir com pilota de ruptura i va trencar el servei de la seva contrincant en el sisè joc (4-2) i va accelarar fins arribar amb el definitiu 6-3 per tancar el partit i sumar el seu primer Wimbledon. Williams va quedar-se a les portes del seu vuitè títol sobre la gespa londinenca i va tancar amb derrota la seva final número 10 de Wimbledon.