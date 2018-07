Lamas debuta amb dos gols en la pallissa d'Espanya a l'europeu

El jugador surienc del Liceo, Edu Lamas, va anotar dos gols en la victòria de la selecció espanyola sobre Anglaterra (10-1) en el primer partit del Campionat d'Europa que es disputa des d'ahir a la Corunya. El duel entre espanyols i anglesos era l'únic que es disputava en la jornada inaugural i no va tenir color, tot i uns quinze minuts sorprenents en què Mount va avançar els visitants. Edu Lamas va empatar i Adroher va donar un avantatge que el combinat d'Alejandro Domínguez ja no deixaria. Després van marcar Nil Roca i Raül Marín (2 gols), Casanovas, Font i Alabart, a part del segon gol del petit dels Lamas. L'equip espanyol descansa avui i s'enfronta demà a les set amb Holanda.