Nadal cedeix en un duel èpic de dos dies amb Djokovic

El tennista serbi Novak Djokovic va accedir a la gran final del torneig de Wimbledon, tercer Gran Eslam de la temporada, després de guanyar l'espanyol Rafa Nadal (6-4, 3-6, 7-6, 3-6 i 10-8) en la semifinal ajornada de divendres pel desquadrament d'horaris que havia suposat la llarguísima semifinal prèvia entre el sud-africà Kevin Anderson i el nord-americà John Isner.

Per culpa de les gairebé set hores que havia necessitat Andersona per vèncer Isner, Nadal va saltar el divendres al cor de l'All England Club sabent que el seu partit se suspendria per ordenança municiapl a les 23.00 h, hora local. I el 52è capítol del seu cara a cara davant Djokovic va esgotar sota sostre fins a l'últim instant nocturn, fidel a la seva reputació de duel maratonià. I amb aquestes mateixes condicions, amb el sostre desplegat a la pista central, ja que així ho determinava el reglament del torneig, el manacorí no va poder donar-li la volta al resultat contra un 'Nole' Djokovic igual de temperamental que de costum en el seu piloteig i en la seva doctrina fins a aconseguir el triomf definitiu. Amb la presència a les grades de Kate Middleton, duquessa de Cambridge, i Meghan Markle, duquessa de Sussex, el joc inaugural després de la represa feia preveure una lluita llarga i sense contemplacions.



Inici demolidor del balear

Nadal va començar endollat la nova jornada del dissabte i va provocar que Djokovic no estigués còmode damunt de la gespa i cedís el primer break en el seu primer joc. Nadal ho va aprofitar per consolidar el break i encara el quart set. El balear però va tenir dubtes en els seus primers serveis i després de fallar punts relativament fàcils va veure com Nole igualava a 3 jocs. Nadal va apretar de nou i va trencar-li el servei en el vuitè joc i va deixar el set encarat abans de sentenciar amb el 3-6.



Nadal no sentencia i acaba cedint

En el definitiu set ambdós jugadors no van cedir el seu servei després d'un joc molt igualat. Nadal va salvar una bola de ruptura en contra i Djokovic va fer el mateix en dos ocasions allargant el set fins a la mort sobtada. En el quinzè joc del cinquè set Nadal va gaudir de tres pilotes de ruptura que haguessin deixat el partit practicament sentenciat. Djokovic, aquest cop, no va perdonar les tres pilotes de partit que va gaudir.