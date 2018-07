Novak Djokovic derrota a Anderson i aconsegueix el seu quart Wimbledon

El tennista serbi Novak Djokovic ha conquistat el seu quart títol del torneig de Wimbledon després de guanyar aquest diumenge a la final al sud-africà Kevin Anderson per 6-2, 6-2 i 7-6(3) en un partit que s'ha allargat dues hores i 18 minuts.



Aquest tercer 'gran' de la temporada va servir al balcànic per reprendre el camí de l'èxit després de gairebé dos anys llastrat per lesions en el seu colze dret i també per fases de dubtes, al costat de falta de motivació reconeguda per ell mateix i fins i tot rumors sobre la seva vida amorosa.





Djokovic va saltar aquest diumenge a la pista central sota l'atenta mirada del príncep William i de la seva esposa Kate Middleton, duquessa de Cambridge, en companyia de la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, i el seu marit Philip May.