Santpedor viu una lluïda Nit de l'Esport

La família de l´esport santpedorenc es va aplegar, per catorzena vegada, per reconèixer els mèrits dels seus membres més diligents i destacats

La família de l´esport santpedorenc es va aplegar, per catorzena vegada, per reconèixer els mèrits dels seus membres més diligents i destacats arxiu particular

La plaça Gran de Santpedor va acollir la catorzena edició de la Nit de l'Esport Santpedorenc, la vesprada de divendres. Fidel als seus preceptes fundacionals, l'acte va reconèixer el treball de totes les entitats esportives de la població i la seva tasca de difusió de la vila arreu de Catalunya. Alhora, l'aplec va permetre honorar amb distincions específiques una desena d'esportistes, entitats i directius, en un acte que va conjuminar solemnitat i naturalitat.

Enguany, per primera vegada, els guardons als esportistes més destacats es van dividir en tres categories: individual, per equips i especials. Tal com ja és tradicional, també es va lliurar el premi Juga Net i, en aquesta ocasió, es van atorgar mencions especials a dos fills il.lustres de l'esport santpedorenc: Pep Guardiola, tècnic del Manchester City FC, que ha conquerit la Premier League durant la seva segona temporada duent les regnes dels citizen, i Rafa Martínez, capità del València Basket de la Lliga ACB, que ha renovat per una temporada amb el club taronja després de militar-hi onze cursos. L'escorta es recupera d'una intervenció al genoll dret per sanar-li el cartílag. Es preveu que tardi cinc mesos abans de tornar a trepitjar les pistes.



Reconèixer i incentivar els joves

Tres joves esportistes amb una trajectòria llustrosa i un futur prometedor van rebre les distincions individuals: David Òrrit, Iván Rodríguez i Maria Costa. El futbolista aleví del FC Barcelona Iván Rodríguez s'ha proclamat campió de la lliga Promises amb els blaugrana. Rodríguez va marcar el gol decisiu a la final d'aquesta competició, en la que el Barça es va imposar a l'Espanyol. David Òrrit, de 17 anys, jugador del júnior del Bàsquet Manresa, ha disputat uns minuts amb el primer equip a la Lliga LEB Or i s'ha convertit en el jugador més jove a debutar amb els del Nou Congost. A més, ha estat escollit entre els cinc millors jugadors de la seva categoria i competició, la Preferent Júnior.

A continuació, es va distingir l'esquiadora de muntanya Maria Costa. Amb 16 anys, Costa ja lluiex un palmarès envejable. És campiona estatal en les categories individual, esprint i per equips, i segona en la modalitat vertical. En l'àmbit europeu, la santpedorenca ha assolit el sisè lloc individual i en la prova vertical, i el setè en esprint. L'entrega dels premis va anar a càrrec de l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina; de Núria Barba, segona tinent d'alcalde i regidora d'Esports i d'Igualtat, i de Toni Valverde, regidor de Turisme i Comunicació.



Quatre dècades pedalant

L'últim guardó individual va reconèixer la basta trajectòria del ciclista manresà, resident a Santpedor, Xavier Martí. El bagenc fa trenta-set anys que fa ciclisme, a més de promocionar-ne la pràctica. Els darrers mesos, a més, ha signat una meritòria classificació a la Titan Desert.

L'ascens de l'equip sènior masculí del Club Esportiu Futbol Sala Santpedor i la llustrosa trajectòria de l'infantil de l'Handbol Santpedor, que s'ha situat entre els quatre millors equips de Catalunya i ha pres part als estatals, van merèixer un reconeixement en la categoria reservada als equips, com també el Club Arc Zen del Bages, entitat que ha completat les seves instal·lacions esportives.

La categoria de premis especials va incloure quatre guardons. L'esport local va voler premiar l'aportació santpedorenca a equips d'altres viles com el CN Minorisa de waterpolo femení, que ha assolit l'ascens a Primera Nacional amb l'aportació de les jugadores locals Laia Puiggròs i Íngrid Peirón, així com del tècnic Àngel Peirón. El vint-i-cinquè aniversari del Club Esportiu Hivernal del Bages i del Gimnàs Sport Centre va tenir el seu merescut reconeixement. Finalment, es va atorgar el premi Juga Net a Francesc Torrents, president del CB Santpedor durant setze temporades.