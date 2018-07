El camí de l'ascens, traçat des del gol d'un trident brillant

? L'ascens del San Mauro ha estat cuinat gràcies a la qualitat d'una plantilla on han destacat tres noms per sobre dels altres: Carlos Simón, Pedro Calvo i Aitor Martínez. Els tres han estat els encarregats d'anotar el 74 per cent dels gols del seu equip aquesta temporada, és a dir, un total de 103 gols dels 139 anotats. Simón ha estat el màxim golejador de tota Tercera Catalana amb 47 gols, Calvo n'ha fet 34 i Martínez, 22. Sens dubte, un dels tridents més golejadors del futbol català ha vestit la samarreta del San Mauro.