«Ser campions absoluts de Segona ha estat com un somni»

Pep Morera, amb el trofeu de campió absolut de Segona Catalana arxiu particular

Pep Morera, un manresà de 44 anys, ha estat l'encarregat, amb el seu ajudant Josep Pujol, de conduir el sènior masculí de l'entitat cap a Primera Catalana només una temporada després del seu descens. Fa més de 10 anys va viure la seva primera etapa al club, i l'estiu passat va encetar la segona.



A principi de temporada s'esperava obtenir aquests resultats?

Inicialment, el repte era recuperar la categoria que havíem perdut el curs passat, però no ens pensàvem que arribaríem a ser campions absoluts de Segona Catalana, per a mi ha estat com un somni.

Quines han estat les claus de l'èxit d'enguany?

Crec que hi han hagut uns quants aspectes bàsics. Primerament, la pinya que vam fer al vestuari, que esperem que aquest curs també ens ajudi. També ha estat important el fet que tothom ha pogut participar i ser important en algun moment de la temporada, fins i tot dos jugadors de la pedrera com Pol Vila i Ian Acuña. Finalment, la nostra fe i la mentalitat guanyadora ens ha dut a assolir l'objectiu.

Hi va haver algun moment clau durant el curs?

Penso que hi va haver tres moments clau en la temporada. Abans de Nadal vam fer un gran bàsquet i vam guanyar onze dels tretze partits disputats. Els mesos de gener i febrer la dinàmica no va ser gaire bona i vam patir diverses derrotes inesperades. A partir del març vam fer un canvi de xip i vam guanyar 13 dels 14 partits entre la lliga i la fase final, i el que vam perdre, a la pista del Cerdanyola, va ser amb una cistella des del mig del camp el dar-rer segon.

Com es presenta la temporada vinent?

Serà un repte important, ja que haurem de fer front a les baixes de Genís Canal, Guillem Barlam i Jordi Puigarnau. Per tal de substituir-los, hem incorporat els exteriors Miquel Oliva i Sergi Algué (ambdós procedents del júnior del Bàsquet Manresa) i l'interior Mike Onofrio. Iniciarem els entrenaments el dimecres 22 d'agost, i l'objectiu serà simplement aconseguir el màxim nombre de victòries.