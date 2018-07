L'ascens del sènior femení, l'altre gran èxit del club bagenc

? A més de la gesta del sènior masculí, al Club Bàsquet Vilatorrada tenen més motius per estar orgullosos de la temporada 2017-18. I és que el conjunt sènior femení el va emular i va pujar a Segona Catalana només un any després del seu descens. Les jugadores dirigides per Sandra Masegosa es van mostrar molt fortes durant tot el curs i van acabar obtenint la primera plaça del grup 5 de Tercera amb només tres derrotes en 24 partits, després d'una dura lluita amb el Martorell, el Begues i el PetroPintó Asfe-Sallent B. En la fase final de la categoria, que disputaven els vuit campions de grup, no van tenir tanta sort com l'equip masculí i van caure als quarts davant l'AESE B de l'Hospitalet de Llobregat (47-40), una derrota que no taca el gran curs que van dur a terme. La propera temporada, el repte de l'equip no és altre que intentar mantenir la categoria.