L'equip estatal sub-17 de Puiggròs fa el ple de triomfs en un torneig a Itàlia

La selecció espanyola sub-17 femenina, amb la manresana Estel Puiggròs (Segle XXI) a les seves files, va obtenir el ple de victòries en el torneig que es va celebrar des de divendres fins ahir a la localitat italiana de Porto San Giorgio.

En el primer partit del torneig, l'equip estatal es va imposar a les amfitriones per 60-43, en un matx que es va trencar definitivament en el darrer quart. Puiggròs va sortir des de la banqueta i va anotar vuit punts en els quinze minuts que va ser a la pista.

Seguidament, les espanyoles van tombar per un sol punt de diferència Hongria (57-58), en un matx en què van dominar la majoria del temps, però amb distàncies molt curtes. Tot i això, en la darrera posessió les noies dirigides per Miguel Ángel Ortega perdien per dos punts, però van anotar un triple que els va donar la victòria. En aquesta ocasió, la manresana va ser titular i va jugar 22 minuts, en els quals va anotar vuit punts.

Finalment, la selecció estatal va tombar França amb molta claredat (59-38). Les espanyoles van fer un mal primer quart (7-12), però en el segon període es van posar les piles i van arribar al descans amb deu punts de marge (29-19). En la segona meitat, el domini d'Espanya va seguir i va anar ampliant la diferència fins als 21 punts finals.

Aquesta competició és preparatòria del mundial de la categoria, que se celebrarà a Minsk (Bielorússia) i en el qual Espanya debutarà el dissabte 21 a les 12.15 hores contra Nova Zelanda. El diumenge 22 a les 15 h s'enfrontarà a Argentina, i el dimarts 24 tancarà la fase de grups a les 12.45 h davant Hongria. El dimecres 25 es jugaran els vuitens, el divendres 27 els quarts, el dissabte 28 les semifinals i el diumenge 29, la final.