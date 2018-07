L'handbol femení guanya força a l'Internacional de Sant Esteve Sesrovires

El poble de Sant Esteve Sesrovires acull per 38a vegada l'esdeveniment esportiu més important de la temporada, el Torneig Internacional Sanes Cup 2018. Enguany, destaca l'augment dels equips femenins participants que s'igualen gairebé amb el nombre de masculins. Així, en total participen 75 equips de diferents països que es divideixen des de la categoria benjamí a la màster.

La competició finalitza demà amb les finals de la majoria de categories. Avui es disputaran les semifinals. L'única categoria que ja coneix els seus guanyadors és la màster, que ahir va disputar les seves respectives finals. En masculí, es va imposar l'Handbol Sant Cugat a l'Handbol Sant Quirze (11-10), amb Jordi Palencia com a jugador més destacat dels santcugatencs. En fèmines, l'OAR Gràcia va derrotar l'equip local de veteranes per 15-12, amb una participació destacada de Lina Gruxa per part de les barcelonines.

Una de les novetats d'enguany ha estat la presència de més equips procedents d'altres països, especialment de França. A més, pel que fa a les activitats, s'ha celebrat la primera trobada de cotxes clàssics Seat 600 al pàrquing del pavelló. «Busquem que no tot sigui esport i que els familiars dels esportistes també puguin gaudir d'altres activitats», explica Adrià Companys, membre de l'organització del torneig.

Pel que fa a les instal·lacions esportives, els partits s'estan disputant al pavelló, al CEIP La Roureda, a la pista Francesc Castellet, a l'Àgora I. School, al CEIP Vinya del Sastret i a l'Espai Goodman.