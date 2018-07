Marc Márquez allarga la seva hegemonia a Sachsenring

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) es va endur la victòria, la cinquena de l'any, en la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Alemanya, i va confirmar el seu idil·li amb el Circuit de Sachsenring, en una carrera en què va dominar des del segon terç i en la qual es va imposar a l'italià Valentino Rossi (Yamaha), segon, i al també català Maverick Viñales (Yamaha), tercer.

D'aquesta manera, el pilot de Cervera va signar el seu novè triomf al traçat alemany des del 2010 -sis de sis a MotoGP-, i es reafirma en el liderat de la general de la categoria reina abans de l'aturada d'estiu. Ara, Márquez (165) lidera al Mundial amb 46 punts sobre Rossi (109).

Sense Aleix Espargaró (Aprilia), que no va poder participar a Sachsenring després que una dura caiguda en el warm up li causés un traumatisme toràcic, els pilots van saltar a la recerca d'una victòria en un traçat propici per a les Honda. No obstant això, Jorge Lorenzo (Ducati) va sortir a l'atac i va deixar enrere Márquez, que també es va veure superat per l'italià Danilo Petrucci (Ducati).

Márquez va esperar amb paciència l'oportunitat per passar al davant, i la va trobar quan faltaven 17 voltes pel final, després que Lorenzo veiés retallada la seva distància per una errada de traçada. El català va trencar llavors la cursa i va deixar enrere al mallorquí, que va veure com Rossi l'avançava després d'un nou error.

Al darrere, Lorenzo evidenciava problemes amb el seu pneumàtic davanter, molt desgastat, i es va veure superat per diferents pilots, entre ells Viñales, que va lluitar fins al final amb Petrucci pel tercer calaix de podi.

A Moto2, el sud-africà Brad Binder (KTM) va sumar el seu primer triomf del curs, en imposar-se a Joan Mir (Estrella Galicia) i l'italià Luca Marini (Kalex), segon i tercer respectivament. I a Moto3, el madrileny Jorge Martín (Honda) va signar el seu cinquè triomf del curs i augmenta la distància al capdavant del mundial sobre l'italià Marco Bezzecchi (KTM).