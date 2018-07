Modric no brilla a la final però és el millor del torneig

El jugador del Reial Madrid Luka Modric va ser escollit ahir el millor jugador del Mundial. El croat va emular jugadors com Leo Messi (2014) o Oliver Kahn (2002), que van ser escollits els millors futbolistes dels respectius campionats, tot i perdre les finals.

Modric, ahir, no va jugar el seu millor partit. Va ser ben tapat per N'golo Kanté a la primera meitat i per Steven N'zonzi a la segona i no va poder conduir les jugades d'atac del seu equip, que ahir va tenir en Ivan Rakitic el seu millor jugador al centre del camp. De tota manera, Modric ha estat l'home més destacat dels croats en tot el Mundial, en una posició més avançada que la de Rakitic. Va anotar dos gols, un contra Argentina, amb un xut des de fora de l'àrea, i un de penal contra Nigèria. També en va fallar un, davant de Dinamarca, en el duel de vuitens de final.

La temporada de Modric el pot conduir directament a la Pilota d'Or. Ara mateix és un dels màxims favorits, després d'haver conduït Croàcia al subcampionat del món i d'haver guanyat la seva quarta Lliga de Campions amb el Reial Madrid. Als 32 anys, sembla que n'és el màxim candidat.



Els mateixos rivals

Tot i que Messi i Cristiano Ronaldo han guanyat les deu últimes edicions de la Pilota d'Or, sembla que aquest any hi haurà un nou guanyador i, malgrat que Modric és un dels favorits, no és únic. En la classificació dels millors jugadors del campionat també apareixen el belga Eden Hazard, en segona posició, i el francès Antoine Griezmann, en tercera. Hazard té difícil obtenir el guardó per la mala temporada efectuada amb el Chelsea i perquè Bèlgica no ha arribat a la final del Mundial. Això sí, el premi de segon millor jugador del torneig elevarà la seva cotització, ja prou alta, davant de l'interès de grans clubs, principalment del Reial Madrid.

Pel que fa a Griezmann, ell sí que pot aspirar a la Pilota d'Or. Afegeix al títol mundial el fet d'haver estat el líder de la selecció francesa i el d'haver guanyat la Lliga Europa amb l'Atlètic de Madrid, amb dos gols seus a la final.

Un company del matalasser a la selecció francesa, Kylian Mbappé, va ser escollit el millor jugador jove del torneig. La influència de Mbappé, de 19 anys, en la final d'ahir va ser menor a la d'altres partits, però sí que va excel·lir a la segona part, quan hi havia més espais. La seva irrupció s'ha comparat a la de Pelé, el 1958. Ahir també es va fer oficial el guanyador del Guant d'Or al millor porter, que ha anat a parar al belga Thibaut Courtois.