Protagonisme de pluja, polítics i espontanis

n L'organització del Mundial de Rússia, que es presentava com una prova de foc per a Vladímir Putin, el president del país, davant de la comunitat internacional, es va salvar amb nota. Durant els 32 dies de campionat hi ha hagut poquíssims incidents i les baralles entre aficionats tan habituals en d'altres cites, com la passada Eurocopa de França, no han aparegut per enlloc.

Ahir, en la final, però, hi va haver una sèrie de situacions que ni el mateix Putin no va poder controlar. Una va ser la invasió d'uns quants espontanis durant la segona part de l'enfrontament. Malgrat la gran quantitat de guàrdies de seguretat que hi havia, van poder saltar a la gespa i van tallar un contracop croat, tot i que van ser immediatament interceptats.

Putin tampoc no va poder controlar la intensíssima pluja que va presidir l'entrega de trofeus. Totes les autoritats, com ell, el president de la FIFA, Gianni Infantino, el de França, Emmanuel Macron, i la croata Kolinda Grabar-Kitarovic, a més dels dos presidents de les federacions, Noël le Graët i Davor Suker, van quedar com si els haguessin llançat una galleda d'aigua al damunt. Una entrega a la llotja ho hauria evitat.