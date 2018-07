Retorn triomfal del Vilatorrada a Primera

Els nombrosos seguidors del Club Bàsquet Vilatorrada poden estar ben contents, ja que la propera temporada el sènior masculí de l'entitat tornarà a jugar a Primera Catalana només un any després de perdre la categoria. A més, l'equip es va proclamar campió absolut de Segona, en una final a quatre disputada a Pineda de Mar.

Després de perdre el tercer i definitiu partit del play-off de permanència a Primera a la pista del Sant Joan Despí (60-53), que va suposar el descens després d'un curs complicat i amb canvis a la banqueta, des del club es va començar a treballar per intentar recuperar la categoria el més ràpid possible. Per tal d'assolir-ho, es va confiar en la figura de Pep Morera, per ser el tècnic de l'equip, i de Josep Pujol, per ser el seu ajudant.

Les coses van anar bé des del principi i, a excepció d'uns mesos de gener i febrer on la dinàmica no va ser del tot bona, el conjunt de Sant Joan de Vilatorrada va demostrar ser el més regular del grup 3 de la competició, tot i que va obtenir l'ascens en el darrer partit de lliga, a la pista d'un Salou B al qual no va donar cap possibilitat (49-77). A més, en la final a quatre de Pineda van posar la cirereta a la temporada i van superar el Lima-Horta a les semifinals (63-72) i l'equip amfitrió a la gran final (70-75).

Gent del poble, la seva filosofia



Segons explica el president de l'entitat, Josep Guitart, la filosofia del club es basa en intentar tenir al primer equip el màxim de jugadors del poble i formats a les seves categories inferiors. La temporada vinent, el Club Bàsquet Vilatorrada tindrà dotze equips federats i l'escola de bàsquet, una de les xifres més altes de la seva història. Segons Guitart, tots ells podran entrenar-se i jugar al pavelló municipal, la principal instal·lació de l'entitat (que comparteix amb el Futsal Athletic Vilatorrada), a excepció d'algun dia que ho hagin de fer a la pista coberta que hi ha just al costat.

De cara a l'any vinent, l'entitat, que seguirà confiant en Morera i Pujol per dirigir l'equip, tindrà les baixes del pivot Genís Canal i dels alers Guillem Barlam i Jordi Puigarnau. Per tal de substituir-los, el club s'ha mogut ràpid i ha tancat les incorporacions de dos jugadors provinents del júnior del Bàsquet Manresa, els exteriors Miquel Oliva i Sergi Algué. En posicions interiors, el nord-americà Mike Onofrio estarà inicialment a prova i es busca un altre jugador que completi la plantilla.