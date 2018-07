San Mauro, un equip amb tot per triomfar

El primer equip de la Unión Deportiva San Mauro de Santa Margarida de Montbui es va recuperar a temps del cop dur que va suposar el descens a Tercera Catalana l'any passat. I ho va fer amb solvència, confirmant la seva plaça a Segona Catalana quan encara quedaven tres jornades per acabar la lliga.

La directiva del club va confiar en un home de l'Hospitalet, Andrés Esteban, per reconduir el rumb de l'equip des de la banqueta. La tasca d'Esteban ha estat molt important, especialment a l'hora de motivar l'equip. Una plantilla que no va patir grans baixes després d'una dura temporada i va aconseguir mantenir el bloc competitiu.

La temporada per al San Mauro ha estat gairebé perfecta. Campió del grup 12 de Tercera Catalana amb 91 punts, nou d'avantatge respecte del segon classificat, la Joventut Ribetana, amb només una derrota i un total de quatre empats. L'equip, de llarg, més golejador de la lliga va encadenar 14 partits sense perdre, com a millor ratxa al campionat.

«Quan vaig fitxar per aquest equip, sabíem que l'aspecte ofensiu no s'havia de tocar perquè l'equip tenia molt talent. Hem hagut de treballar molt fort en l'aspecte defensiu, però crec que hem millorat», assegura Esteban.



Esteban va acceptar liderar un projecte d'algunes temporades per tal que el San Mauro «retornés al lloc que es mereix». Amb el que no comptava l'entrenador de l'Hospitalet és amb les baixes de tants jugadors, que han obligat a construir un equip nou de cara a a la pròxima temporada. «És una llàstima perquè penso que si haguéssim mantingut el bloc hauríem aspirat a lluitar, no sé si per l'ascens, però sí en el grup capdavanter».

Tot i això, Esteban està content amb els reforços que estan arribant a l'equip i creu que la temporada serà igual de competitiva. «Tenim la incògnita de veure com funcionen totes les peces noves, però són jugadors d'igual o més talent que els que han marxat». Entre les baixes més destacades hi ha la de Pedro Calvo i la de Carlos Simón, dos dels màxims golejadors no només del grup i la categoria, també del futbol català aquesta temporada.

D'altra banda, un altre dels factors clau de l'ascens ha estat, sens dubte, el suport de l'afició. «M'ha sorprès que l'afició estigués tan bolcada. Aquesta temporada el camp estava quasi sempre ple i hem arribat a la xifra de 500 persones en un dels derbis», conclou Esteban.