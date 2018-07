La Tercera Catalana tindrà força al·licients al Bages i al Berguedà

Amb alguns canvis en relació amb els grups provisionals que havia anunciat la Federació Catalana de Futbol, s'han fet públiques les agrupacions definitives i els corresponents calendaris de Tercera Catalana que, com la majoria de categories d'àmbit català, la competició s'iniciarà el cap de setmana de l'1 i el 2 de setembre.

Al grup 5, i després de l'ascens del Joanenc a Segona Catalana, hi ha retornat el Moià, que es trobarà amb el seu veí Castellterçol. El gruix de formacions són de la comarca d'Osona, com el Borgonyà, el Folgueroles (ha renunciat a la Segona Catalana per raons econòmiques), el Taradell, el Sant Julià de Vilatorta, el Gurb, el Torelló, el Manlleu B, el Voltregà, l'OAR Vic, el Santa Eugènia, el Seva i el Tona B. A aquest grup també s'hi han d'afegir formacions d'altres comarques com la PB Sant Cugat, l'Olímpic La Garriga, el Llorença o el Sant Feliu de Codines.

En el grup 7, molt nombrós pel que fa a conjunts de la Catalunya Central, hi haurà tres manresans, que podrien haver estat quatre si no s'hagués retirat el Manresa B. Així, al PI Puig i a la Pirinaica els acompanyarà l'ascendit Balconada. Al Berguedà, s'hi viuran interessants duels entre el Gironella, el Puig-reig i l'Avià. Del Bages, a banda dels tres equips de Manresa, hi jugaran el Cardona, el Navàs, el Súria, el Fruitosenc i els ascendits Artés i Castellbell. De l'Anoia, es manté el Calaf, i de la Cerdanya, el Puigcerdà. Del Vallès, s'incorporen el Matadepera B i el San Lorenzo, que s'afegeixen als ja coneguts Sant Pere Nord i Viladecavalls. El Can Parellada, que també hi hauria de ser, ha estat repescat a darrera hora per jugar a Segona Catalana en el lloc del Folgueroles, que hi ha renunciat.

En el grup 8, l'Olesa, el Sant Esteve Sesrovires i l'Abrera s'hi mantenen i tindran el Sector Montserratina, el Pallejà, el Sant Joan Despí, el Vinyets Molí Vell, el Viladecans B, el Sant Vicenç dels Horts, la Peña Recreativa Sant Feliu de Llobregat, el Levante Las Planas, el Castelldefels B, el Sant Andreu de la Barca, l'Incresa, el Corbera, el Torrelles, el Can Roca 74 i el Vallirana com a rivals.

I en el grup 12 hi ha la majoria dels equips de l'Anoia de la categoria com l'Òdena, el Montserrat Igualada, l'Anoia, la Pobla Claramunt, el Piera, el Capellades i el Masquefa. Aquests competiran amb l'Olivella, el Moja, la Múnia, el Sant Andreu de la Barca, el Ribes, La Granada, el Cubelles, el Mediona, el Riudebitlles, la Penya Jove Les Roquetes i el Sitges.