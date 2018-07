Toni Bou obté la victòria 101 en el campionat del món

Toni Bou suma i segueix. El pierenc del Respol Honda Team va ser el vencedor en la cinquena prova del Mundial de TrialGP que s'ha celebrat a Auron (França). Un triomf que suposa, a més, la victòria número 101 de Bou al campionat del món. Jeroni Fajardo i Jaime Busto del Gas Gas van ser segon i tercer, respectivament.

Malgrat unes previsions meteorològiques adverses, el bon temps ha regnat durant la classificació i també en la cursa. El recorregut, amb un total de quinze zones per les quals s'havia de passar dues vegades, va resultar força selectiu, ja que, era molt fàcil cometre errors. La majoria de les zones han tingut la pedra com a principal protagonista.

Bou, líder del campionat, va començar amb molta empenta i bon pilotatge i, malgrat algun error mínim, va acabar la primera volta de la cursa en primera posició, amb tres punts de penalització i un per excedir el temps màxim. A la segona volta, el pierenc va poder reduir la puntuació i es va assegurar la victòria abans d'acabar la cursa. Amb aquest triomf, Bou eixampla la distància amb el segon classificat del Mundial, Fajardo, fins als tretze punts.



No sense patir

Un cop acabada la cursa, Bou no va amagar la duresa de la prova i malgrat la solvent victòria, assegurava no haver-se sentit del tot còmode. «Ha estat una cursa molt dura, anàvem amb molta pressió. Ens ha costat anar còmodes, ja que hem lluitat molt i hem donat el màxim amb la posada a punt que teníem. Ha estat una cursa amb alçada en què hi havia una dificultat extra que, gràcies a viure i entrenar a Andorra, cada vegada gestionem millor. Aquesta és una victòria molt important per al campionat».

Miquel Cirera, Team Manager de l'equip Repsol Honda, va lloar l'actuació del pierenc. «Quan Toni guanya curses sembla fàcil però no ho és, aquest any està sent dur. En aquestes carreres amb altura, la moto pateix».

El company de Bou al Repsol Honda Team, Takahisa Fujinami, va tenir també molt ritme i va finalitzar cinquè. A més, i gràcies a la bona classificació de dissabte, va poder observar algunes de les traçades dels pilots precedents que el van portar a estar al podi provisional després de la primera volta. La igualtat amb diversos pilots va fer que les posicions finals es decidissin per mínims errors.