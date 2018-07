arxiuu particular

Un total de 69 jugadors van participar en el primer torn de les Jornades de Tecnificació Elite Jove 2018, que tenen lloc a Solsona arxiuu particular

?La primera setmana de tecnificació a l'Elite Jove 2018 va finalitzar amb la participació de 69 jugadors nascuts els anys 2000, 2001 i 2002. Unes jornades en què també van participar 21 tècnics coordinats per Marc Solanes, entrenador de l'equip júnior del C.B. Hospitalet la temporada passada i coordinador i entrenador del senior del C.B. Cornellà la temporada anterior, i per Jordi Ribas, entrenador ajudant del CB Prat a LEB Or. En el segon torn, les tecnificacions d'Elite Jove van destinades als jugadors nascuts el 2003 i el 2004, sis dels quals vindran procedents de l'NBA Academy.