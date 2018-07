El vòlei platja regna sis nits al clàssic Torneig de Puig-reig

Barceló Boys, guanyador en categoria Open per quart cop arxiu particular

Després de gairebé una setmana de competició (sis dies), amb més de 200 partits, va finalitzar amb èxit el 22è Torneig de Puig-reig de vòlei platja. La competició referent a les comarques centrals va acollir un total de 51 equips repartits en tres categories. En open, l'equip Barceló Boys va alçar-se amb el triomf per quart any consecutiu després d'imposar-se a la final als Tiparrets, equip tambéde Puig-reig, per un marcador de 15-9 i 15-9. Ambdós conjunts van suar de valent en les semifinals per guanyar els Fem un tallat per 15-12 i 15-9 i els Pind, per 15-13 i 15-12, respectivament.

En la categoria femenina, l'equip guanyador va ser el Giro Team, de Gironella, amb jugadores ja conegudes al torneig, que van guanyar, a la final, l'equip revelació Hi ha foc a la senyera, per un doble 15-12. A les semifinals, ambdós equips van haver-se d'esforçar per imposar-se a L'Estàs molt fora per 15-13, 14-15 i 15-10 i a les Xites, per 14-15, 15-14 i 15-12, respectivament.

Pel que fa al torneig júnior, el dels més joves, el vencedor de l'edició d'enguany ha estat l'equip Tiki Taka 2.0, que va imposar-se a la gran final a l'equip Ja venim, per 11-15, 16-14 i 15-8. Aquesta categoria va ser la més discreta pel que fa al número de participants, però, per contra, és indicativa del futur del torneig, ja que cada any hi ha més nivell i la majoria d'equips també participen en la categoria open, on comencen a donar guerra als equips que tenen més experiència.