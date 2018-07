Arnau Montiel obté el subcampionat català absolut en distància esprint

arxiu particular

Arnau Montiel, Pau Noguera i Amand Redondo del CN Minorisa arxiu particular

Els representants del CN Minorisa van recollir bons resultats al Triatló de Vic, el campionat de Catalunya de distància esprint.

El callusenc Arnau Montiel va aconseguir el subcampionat, només superat per Genís Grau, actual campió estatal. En la prova, que va constar de 800 m de natació al pantà de Sau, 25 km de ciclisme fins a Vic i 6 km finals de cursa a peu pel nucli antic de la capital de l´Osona, Montiel va sortir el primer de l´aigua i va fer el segment ciclista escapat amb Genís Grau, decidint-se la primera plaça al tram d´atletisme.

També del CN Minorisa, Pau Noguera va ser cinquè i primer júnior; i Amand Redondo va ser trentè (primer com a veterà 2). Amb la suma dels temps dels tres triatletes (Montiel, Noguera i Redondo), l´equip manresà va ser segon per equips. La júnior Núria Prat va ser tercer de la seva categoria i desena de la general.