El Cadí tanca la plantilla amb una jove base polonesa

El Cadí la Seu ha tancat el capítol de fitxatges i, per tant, dona per configurada la plantilla amb què inicialment vol treballar la propera temporada amb la incorporació de la jove base polonesa Zuzanna Sklepowicz, de qui es valora les ganes de voler fer el salt al bàsquet espanyol per assolir maduresa alhora que es considera una jugadora prou completa per la seva edat i una dura competència per a Yurena Díaz en la posició de directora d'orquestra.

Sklepowicz, de 172 centímetres d'alçada i 21 anys, ha estat internacional en totes les categories de formació del seu país i arriba a la Seu procedent de l'Sleza Wroclaw, amb qui es va proclamar campiona de la potent lliga polonesa ara fa dues temporades. La direcció tècnica del club urgellenc feia dies que estava treballant per incorporar la jove base, que era la darrera peça que faltava per al conjunt que tornarà a entrenar Bernat Canut. I que té previst iniciar la pretemporada el 3 de setembre, ja que la competició s'endarrereix amb la celebració del Mundial a Tenerife.

El director esportiu de Sedis Bàsquet, Pep Ribes, afirma d'Sklepowicz que «és el que buscàvem. Una jugadora agressiva, que obligarà la Yurena a treballar molt cada entrenament, tant a davant com a darrere. Jove i motivadíssima per jugar aquí». Ribes, que explica que si bé jugadores espanyoles marxen a Polònia a la recerca de bons contractes econòmics, les nacionals poloneses han de sortir primer a fora per reivindicar-se. I aquest seria l'objectiu de Zuzanna, «molt bona físicament. Fa una mica de tot. Si progressa com tocaria ens ajudarà moltíssim», remarca el responsable tècnic del club, que està convençut que l'explosivitat de la nova base permetrà «canviar ritmes de joc» en determinats moments.

Amb la columna vertebral ja tancada però encara pendent del mercat per si sorgeix alguna oportunitat, el Cadí 2018-2019 estarà configurat per Sklepowicz i Díaz en la posició de base; Andrea Vilaró i Mehryn Kraker com a escortes; Ariadna Pujol i Irati Etxarri com a alers; Georgina Bahí i Anniina Äijänen com a alapivots; i Shereesha Richards i Cassie Oursler de pivots.