Cristiano, presentat amb la Juventus: «Venir ha estat una decisió fàcil»

Cristiano Ronaldo ja llueix la seva nova equipació per a les pròximes quatre temporades. I es va mostrar molt satisfet d'haver canviat el Madrid per la Juventus. En la seva presentació com a nou jugador bianconeri, Cristiano va explicar que fitxar pel club italià «ha estat una decisió fàcil» després d'haver viscut nou reeixides temporades al Reial Madrid.

«He escollit la Juventus perquè és un dels equips més potents del món. Els meus companys i amics em van dir que era un club on podia jugar. Té un gran entrenador i aquí em trobaré un gran president i una gran afició», comentava el portuguès.

Pel que fa als seus nous objectius, Cristiano va dir que «sóc una persona a qui li agrada pensar en el present. Sóc jove, m'agrada el futbol, m'agraden els reptes. Tinc molta confiança i estic tranquil». El portuguès també va parlar de la seva etapa al Madrid. «He fet una trajectòria brillant al Madrid. M'ha ajudat en tot. Agraeixo als seguidors per ajudar-me a ser qui sóc. Però això és passat i vull demostrar a tots els italians que sóc un jugador top».

Després, el nou davanter bianconeri va confessar que «no serà fàcil» disputar el Calcio. «Tinc ambició i confiança en els meus nous companys. Estic preparat i donaré el millor de mi mateix, per això estic tranquil» va repetir. Cristiano va admetre que l'oferta de la Juventus era l'única que havia rebut aquest estiu. «He vingut aquí per triomfar. Aquí serà igual de difícil guanyar la Pilota d'Or que abans. Havia somiat a guanyar-la un cop, però mai en cinc ocasions. Sempre vull guanyar i ser el millor», reflexionava el portuguès.