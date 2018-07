Marina Chavarria repeteix títol en trampolí a Portugal

Marina Chavarria, campiona sub-17 per segon cop consecutiu arxiu particular

L'Scalabis Cup de trampolí, disputada a Portugal, ha reafirmat el bon estat de forma de la gimnasta del gimnàs Egiba Marina Chavarria, que ha aconseguit la primera posició en la categoria sub-17. Chavarria no ha tingut cap complicació en assolir el campionat, tenint en compte que ella va sumar 52.590 punts per 49.795 de la segona classificada, Érica Sanz. El podi el va completar la gimnasta Andrea Martínez, amb una puntuació de 48.030.

Així doncs, Chavarria completa dos anys seguits sent campiona d'una competició internacional, ja que l'any passat va ser-ho també en categoria júnior femenina.

El gimnàs Egiba també hi va tenir una segona gimnasta, Naira Rexach, que en el seu cas competia en la categoria sub-20. L'actuació de Rexach no va ser tan brillant com la de Chavarria, però va ser bona, ja que va acabar la final de sub-20 en cinquena posició, amb una puntuació de 43.505, per 49. 620 de la guanyadora, la finlandesa Salla Tampen, seguida de la canadenca Rosalie Lupien i de la gimnasta espanyola Maria Carrillo Martínez.

Així doncs, les dues gimnastes de l'Egiba han firmat bones actuacions, que venien precedides de les dues victòries en el nivell 8 de Naira Rexach i en el nivell 7 de Marina Chavarria en el campionat estatal de la setmana passada a Valladolid.