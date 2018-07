Paula Fernández comença la preparació per al Mundial sub-20 de França

La santfruitosenca i jugadora del CFF Màlaga Paula Fernández va iniciar ahir, amb les seves companyes de selecció estatal, la preparació per al Mundial de futbol sub-20 que es disputarà a França.

El títol de campiones d'Europa sub-19 a Irlanda, l'any passat, els va donar el bitllet per anar a França, on Espanya buscarà ser campiona del món. L'equip dirigit per Pedr0 López ha començat una preparació de 15 dies, fins al 29 de juliol a Tafalla. En el grup de la selecció estatal també hi haurà Estats Units, Japó i Paraguai.

Entre les convocades, a banda de Paula Fernández, destaquen quatre jugadores del Barça, Bonmatí, Guijarro, Andújar i Pina, i una de l'Espanyol, Pujadas.