Queralt Velasco és campiona infantil a la Doble Milla de Cambrils de Copa d'Espanya

A la segona edició de la Doble Milla de Cambrils, prova organtizada pel CN Cambrils i puntuable per a la Copa d'Espanya d'Aigues Obertes, hi van participar nedadors bagencs com Òscar Corominas i Rosa Herrera del CN Minorisa, la manresana Queralt Velasco del CN Terrassa i Jordi Romero del CN Castellet. La prova va acollir 96 nedadors, 69 homes i 27 dones, que estaven disposats a nedar els 4.000 m previstos.

Queralt Velasco va aconseguir la victòria en la categoria infantil femenina, a més de la segona posició a la general, amb un temps de 50:08.09, a tres minuts de la guanyadora de la prova, Ainhoa Benavente (CN Cervera). Mireia Gómez, del CN Sabadell, fou tercera a la general (i primera màster) amb un temps de 50:57.22. Rosa Herrera va acabar cinquena infantil i catorzena a la general amb un temps d'1:03:30.54.

Pel que fa a la categoria masculina, Jordi Romero va ser vuitè a la general i quart a la categoria absoluta amb un temps de 46:19.11 i Òscar Corominas fou quinzè a la general i setè màster amb un temps de 50:14.43.