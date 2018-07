Sandra Corcuera eixampla el seu palmarès de córrer enrere

ARXIU PARTICULAR

Sandra Corcuera, amb una de les medalles aconseguides a Itàlia ARXIU PARTICULAR

La corredora olesana Sandra Cor cuera ha estat aquests dies a Bolonya (Itàlia) per a disputar el campionat del Món de Retrorunning (córrer enrere), amb la intenció d'allargar el seu palmarès de títols mundial.

En primer lloc va participar a la prova dels 10.000 metres, marcada per una forta calor que va provocar diversos abandonaments per l'increment de la dificultat de la prova, ja que a l'ombra s'arribaven a uns 37 graus. Corcuera va sortir bé, i a la segona corba, quan lluitava amb un grup de corredores d'Alemanya i Polònia, una empenta involuntària d'un atleta del grup va fer que l'olesana topés amb unes tanques, fet que va provocar la seva caiguda.

Tot i això, es va aixecar i, afrontant de la millor manera les molèsties per la caiguda, va recuperar la distància amb el cap de cursa i finalment va avançar la líder, la polonesa Baq. Corcuera va acabar guanyant i proclamant-se campiona del món i revalidant el campionat de l'any passat, tot i que va acabar descontenta pel mal provocat a les lumbars i el canell, que feien perillar el seu rendiment en el campionat.

Aquesta circumstància es va veure el mateix dia, doncs a la prova dels 3.000 metres va poder acabar segona, una medalla de plata que no la deixava satisfeta en una cursa que va liderar i controlar l'italiana Purlasen deixant sempre entre 5 i 10 metres de distància amb l'olesana. L'endemà al matí, Sandra Corcuera va participar en els 5000 metres ja recuperada en part de les molèsties; va realitzar una bona sortida per acabar guanyant sobre les seves rivals de Puerto Rico i Alemanya. Tot i que Corcuera volia prendre part a la mitja marató, les molèsties i el desgast de les curses anteriors van fer que s'acabés decidint no ser-hi.

Tot i això Corcuera tanca una gran temporada amb els dos campionats del món, un campionat d'Itàlia i millorant les seves marques als 100 i 10000 metres.