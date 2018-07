El VAR, desafiament amb llums i ombres

Fins al darrer dia, en la final guanyada per França sobre Croàcia, el VAR, el vídeoarbitratge, va ser al centre de la polèmica. Està clar, com admet la FIFA, que s'han evitat errors importants en les decisions arbitrals. Però també sembla evident que la tècnica al servei del futbol encara es necessita polir, sobretot, quan s'ha d'utilitzar.

A la conclusió del Mundial, la impressió generalitzada és que la prova ha funcionat prou bé, malgrat alguns desencerts evidents, fins i tot a la final. Gianni Infantino, president de la FIFA, deia amb satisfacció que «mai més no tornarem a veure un gol en fora de joc. Hi ha decisions que no són interpretables i aquestes són les que queden cor-regides amb el VAR».

Infantino ha introduït el videoarbitratge gairebé com una aposta personal per tal de millorar el joc i aportar netedat a un estament colpejat per la corrupció els darrers anys. «El VAR ja està acceptat, ha funcionat», asseverava Infantino, i afegia que «ara el futbol és més transparent, més honest. Ja és impossible pensar en un Mundial sense VAR perquè fer-ho amb ell significa fer les coses millor».

Segons l'anàlisi presentat pels màxims responsables de l'arbitratge de la FIFA, els exàrbitres Pierluigi Collina, Massimo Busacca i Roberto Rosseti, el grau d'encerts dels col·legiats sense el VAR a la primera fase del Mundial ha estat del 95 %, un percentatge que puja al 99,3 % amb l'aplicació de la tècnica. Per tant, només han quedat un 0,7 dels errors per resoldre. Segons Infantino, «el futbol és un esport de contacte en el que hi entra la interpretació. El que permet el VAR és la doble comprovació i canviar la decisió si és necessari».

Un fet important, cap targeta vermella per una conducta violenta. «Els jugadors, a través dels cursos de la FIFA, ja saben que qualsevol agressió es veu. Per això, segurament, aquest ha estat un Mundial més tranquil», apuntava l'exàrbitre Iturralde González, que ha estat un dels analistes del VAR, una experiència que va aparèixer com un element estrany a Rússia i que ara mateix ja forma part de la família del futbol. El Mundial de Rússia 2018 passarà a la història per aquest fet, com ho va fer el de Mèxic 70 per ser l'edició en la qual es van incorporar les targetes i les substitucions.



Més penals que mai

Una estadística reflecteix directament la incidència del videoarbitratge: a Rússia 2018 s'han assenyalat més penals que en altres edicions, un total de 28, dels quals 22 han acabat en gol. Deu de les penes màximes han estat executades després de consultar el VAR. També la resolució de moltes jugades a través del vídeo ha fet que s'hagi perdut més temps de joc, compensat amb uns descomptes més llargs, que han permès anotar més gols després del minut 90. En total han estat nou. Això, malgrat que el temps mitjà de les intervencions del VAR, un dels aspectes més criticats, ha estat de 80 segons.