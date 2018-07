El 3x3 de Calaf ha tingut una participació rècord de 81 equips

La quinzena edició del 3x3 de futbol a Calaf (onzè Memorial Jordi Borràs) ha tornat a superar xifres de rècord. Si l'any passat eren 76 equips amb un total de 354 jugadors, aquest any han estat 81 equips amb un total de 368 jugadors -entre 306 homes i 62 don-es-, en les més de 43 hores de joc.

En la jornada de dijous ja es va iniciar la lligueta prèvia d'un torneig que organitza la Penya Barcelonista de Calaf i comarca, començant pels més petits fins arribar als sèniors. La competició va anar avançant fins a les finals del diumenge. La de categoria sènior va enfrontar els Kedivi Funcat Monkeys amb els England. En un enfrontament molt disputat, els Kedivi Funcat Monkeys es van imposar per 3 a 1, amb dos gols d'Isi Marsiñach, que finalment va ser escollit com el millor jugador del torneig per segon any consecutiu.

En el podi en categoria sènior va quedar Kedivi Funcat Monkeys com a campió, seguit pels England i pels Unvaliable Name. La resta de campions, Els Vikings (babys), Los Truenos (prebenjamí), Friends Team (benjamí), Tiki Team (aleví), Kedivi Funcat Monkeys (infantil), Squad CV (cadet), Insda (femení) i Meregue Merengue (veterans).

El torneig va recaptar 1.022 euros per a la campanya «Posem-hi el cor» de la Fundació Althaia.