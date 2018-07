El Barça renova Ribas, fitxa Singleton i fa fora Alfred Julbe

El Barça Lassa i Pau Ribas han arribat a un acord per a la continuïtat de l'escorta badaloní fins al 30 de juny del 2021, segons va anunciar ahir el club, que va fer dos moviments. El primer, anunciar el fitxatge del pivot nord-americà Chris Singleton, de 28 anys i 2,06 metres d'alçada, que arriba procedent del Panathinaikos, amb qui ha guanyat dues lligues. I per últim, el club va anunciar que havia arribat a un acord amb el tècnic Alfred Julbe, fins ara al filial barcelonista, per rescindir el contracte que els unia per una temporada més. Aquesta sortida és el pas previ a l'anunci de Diego Ocampo com a tècnic del Barça B.