El Barça vestirà roba de Thom Browne

El dissenyador novaiorquès Thom Browne vestirà el primer equip del FC Barcelona fora dels terrenys de joc durant les pròximes tres temporades, segons va informar ahir el club. La firma de Thom Browne ha guanyat diversos premis de moda i ha estat reconeguda per la forma com ha modernitzat el vestit formal.

Les seves peces de roba es venen a 40 països, amb més de 300 grans magatzems especialitzats en moda i 31 botigues pròpies a Nova York, Londres, Milà, Tòquio, Hong Kong, la Xina, Singapur i Corea del Sud. Per tot plegat, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va destacar que per a l'entitat blaugrana «és un orgull associar-se a una marca de reconegut prestigi com Thom Browne».

«Aquesta firma nord-americana d'alta costura vestirà els jugadors i els tècnics del primer equip del club i amb aquest acord els nostres jugadors seguiran sent referents tant dins com fora del camp», va afegir.

De la seva banda, Thom Browne va assegurar que se sent «emocionat» per l'oportunitat «de continuar treballant amb alguns dels millors esportistes del món». En aquest sentit, el dissenyador novaiorquès va afegir que «és un gran honor vestir un equip que comparteix valors similars als nostres».