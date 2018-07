El Baskonia aposta pel jove senegalès Fall

El Kirolbet Baskonia ha reforçat el seu joc interior amb la contractació del pivot senegalès Youssoupha Fall (23 anys, 2,21 metres), que arriba procedent del Le Mans Sarthe Basket francès i signa un contracte per a les pròximes quatre temporades. Fall es va formar a les categories inferiors del Le Mans fins a debutar amb el primer equip el 2015 i la temporada passada va signar unes mitjanes d'11,2 punts i 6,9 rebots en 20 minuts per partit. El jugador africà es converteix en el primer fitxatge del Baskonia de Pedro Martínez per a la temporada que ve.