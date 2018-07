El Fuenlabrada va anunciar ahir la renovació per una temporada del veterà base croat Marko Popovic, de 36 anys, que complirà la seva quarta temporada al conjunt del sud de Madrid, on ha estat un dels millors jugadors. D'altra banda, l'Obradoiro i Ben Simmons han arribat a un acord perquè l'aler nord-americà continuï vinculat al club gallec la propera temporada. En la seva estrena a l'ACB, Simmons va fer una mitjana de 5,9 punts per partit (40,4% en triples).