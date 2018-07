El passeig de la Pau de Berga serà escenari d'una nova cursa de patinatge alpí en línia

El passeig de la Pau de Berga serà, el cap de setmana,i per tercer any consecutiu, l'escenari del Trofeu Berguedà d'alpí en línia, cursa de patins puntuable per la Copa d'Espanya i la Lliga Catalana d´aquesta la modalitat.

Aquesta és una especialitat que els darrers anys ha arrelat a la comarca berguedana de la mà de l´Escola de Patinatge de Berga que controla el May Luengo Esquí Club. El Trofeu Berguedà comptarà amb la participació dels millors club estatals i catalans, amb la presència de corredors i corredores de la selecció espanyola com ara la ceretana d´adopció Anna Borràs, actual campiona d´Europa sub-17, o la berguedana Aura Coronado, de Castellar de n´Hug, amb el títol estatal sub-13 a la butxaca tot i que actualment ja competeix en sub-15. Ambdues corredores són del May Luengo Esquí Club.

També de l´Escola de Patins de Berga hi serà el gironellenc Oleguer Selga, mentre Jordi Selga ha estat baixa de darrera hora per una lesió d'escafoides. Es preveu una participació en les diferents categories d´uns 80 corredors.

La prova berguedana servirà per configurar la llista d´esportistes que participaran en els campionats del Món del Japó.

El traçat, al qual els participants hauran de baixar tres cops (puntuaran els dos millors temps), és de 230 metres. El dissabte, de 4 a 7 de la tarda es faran els entrenaments; diumenge, la cursa de les 9 del matí a la 1 del migdia.

Un dels objectius dels organitzadors del Trofeu Berguedà, que compten amb el suport de l´ajuntament i de la Federació Catalana de patinatge, és poder acollir una de les curses de la Copa del Món en un termini de temps no superior als dos anys.