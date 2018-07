Rodrigo García, l'avi matern que va vetllar pel seu futur esportiu

?«Ha estat el meu gran suport, el pilar de la meva vida, amb la mare, la Maria Isabel García». L'últim any ha estat ple de contrastos per a Aitor Ruibal. Ha debutat a Primera Divisió amb el Real Betis i ha signat la cessió al Rayo Majadahonda per jugar amb regularitat a Segona A. En contraposició, els primers dies d'octubre va perdre el seu avi matern, Rodrigo García, als 69 anys. «M'ha fet de pare a la vida i a l'esport», sentencia. Ruibal va mostrar el seu afecte i agraïment a l'avi Rodrigo a través de gestos com la impressió d'aquesta samarreta.